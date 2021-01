Die Stadt Dingelstädt im Eichsfeld hat wegen der zeitweise gesenkten Mehrwertsteuer 50.000 Euro gespart. Wie Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) sagte, wurden drei Großprojekte billiger. Die Bauarbeiten am Familienzentrum "Kloster Kerbscher Berg", am Kindergarten "Bummi" und an der neuen Brücke am Rasenweg konnten bis zum Jahresende beendet und zu 16 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer abgerechnet werden. Der Bundestag hatte Ende Juni 2020 beschlossen, die Mehrwertsteuer von Juli bis Dezember 2020 zu reduzieren, um die Konjunktur anzukurbeln.