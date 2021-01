Thüringer Tageszeitungen haben einem Autohaus in Weimar-Gelmeroda am Donnerstag viele Anrufe beschert: In den Zeitungen war die Telefonnummer des Autohauses abgedruckt - als die der Thüringer Impf-Hotline. Beide Nummern unterscheiden sich nur in einer Ziffer. Seit den Morgenstunden riefen rund 30 Thüringer in dem Autohaus an, um einen Impftermin zu vereinbaren.

Autohaus Kaus in Gelmeroda Bildrechte: MDR/Michael Hesse