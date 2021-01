Die Bibliothek in Apolda bietet im Lockdown einen Lieferservice an. Nutzer können sich Medien im Stadtgebiet bis an die Haustür bringen lassen. Alle anderen Nutzer könnten Bücher, DVDs und Hörmedien aus dem Bestand bestellen und kontaktlos abholen. Sämtliche Medien können über die Medienbox am Eingang der Bücherei oder nach der Wiederöffnung abgegeben werden.