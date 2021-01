Bad Berka | Hälfte der Mitarbeiter in Zentralklinik bereits geimpft

Eine Woche nach Impfbeginn ist an der Zentralklinik Bad Berka mehr als die Hälfte der Belegschaft geimpft. Wie das Unternehmen mitteilte, haben sich bislang rund 1.000 Mitarbeiter gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Zentralklinik Bad Berka gehört zu den sogenannten Level-1-Krankenhäusern bei der Versorgung von Covid-19-Patienten. Derzeit werden über 40 Erkrankte behandelt, 30 von ihnen liegen auf der Intensivstation.

Unterschiedliche Straßenbahn-Taktung im Lockdown

In Gera und Jena sollen die Straßenbahnen trotz Lockdown weiter im Regelbetrieb fahren. Der 10-Minuten-Takt wird beibehalten um übervolle Bahnen im Berufsverkehr zu vermeiden. Beim ersten Lockdown hatte ein ausgedünnter Sonderfahrplan in Jena zu übervollen Bahnen geführt, zum Beispiel nach Lobeda ins Klinikum. Dies soll nun vermieden werden. In Gera fahren aktuell sogar mehr Bahnen zum Krankenhaus.

Anders sieht es in Erfurt aus: Dort fahren weniger Bahnen, Fahrer sind in Kurzarbeit und der Sonderfahrplan kann nach Angaben der Verkehrsbetriebe nicht sofort geändert werden. Auf einigen Linien würden jetzt aber längere 60-Meter-Züge um überfüllte Bahnen zu vermeiden. In Nordhausen wird ebenfalls nach Sonderfahrplan gefahren.

Erfurt | Stadt klärt Senioren per Brief übers Impfen auf

Mit einem Brief will die Stadt Erfurt Seniorinnen und Senioren über Fragen zur Corona-Impfung informieren. Das Internet sei dazu nicht die beste Lösung für alle, sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). In diesen Tagen würden viele über 80-Jährige die Hotline anrufen. Viele seien verzweifelt, weil sie nicht wüssten, wie sie an einen Impftermin gelangen. Deshalb will die Stadtverwaltung auch in einem Schreiben informieren. 16 Prozent aller Erfurter seien 80 Jahre und älter.