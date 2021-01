Viele Arbeitgeber in Thüringen warten noch immer auf eine Entschädigung für Mitarbeiter, die wegen der Corona-Pandemie ausgefallen sind. Nach Angaben des Landesverwaltungsamts wurden bisher erst 7.500 von 21.000 Anträgen bearbeitet. Dabei geht es um einen Ausgleich für gezahlten Lohn an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wegen Corona-Quarantäne oder Kinder-Betreuung nicht arbeiten können. Mehr als sechs Millionen Euro hat das Land dafür bisher ausgezahlt. Das Landesverwaltungsamt rechnet wegen des aktuellen zweiten Lockdowns mit weiteren derartigen Anträgen. So gingen allein in der ersten Januarwoche 713 neue Anträge ein. Die Antragstellung ist seit Jahresbeginn nur noch über ein länderübergreifendes Internetportal möglich.