Der Landkreis Eichsfeld verschärft erneut die Corona-Regeln. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Ab Samstag dürfen sich nur noch Angehörige eines Haushalts gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten, außerdem Sorge- und Umgangsberechtigte.

Alle seien zudem angehalten, den Aufenthalt in der Öffentlichkeit auf "ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren", heißt es. Die neue Allgemeinverfügung tritt am 6. Februar in Kraft und gilt bis 14. Februar.