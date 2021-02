Auch in Erfurt gibt es erste Nachweise der zunächst in Großbritannien entdeckten Coronavirus-Mutation. Die Variante B.1.1.7, die als besonders ansteckend gilt, sei in sechs Fällen nachgewiesen worden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

In einem weiteren Fall mit einer Virusveränderung stehe das genaue Ergebnis noch nicht fest. In Thüringen sind in den vergangenen Tagen in mehreren Regionen einzelne Fälle jener Virusveränderungen nachgewiesen worden, die in Großbritannien und in Südafrika erstmals beobachtet wurden.