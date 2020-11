Covid-19 Corona-News: Weihnachtsmarkt-Absagen machen Schaustellern noch mehr zu schaffen

Die Absage der Weihnachtsmärkte stürzt die Thüringer Schausteller noch mehr in die Krise. Viele hatten gehofft, dadurch zumindest etwas in diesem Jahr einzunehmen. Die Tafel in Gera versorgt auch weiterhin Menschen in Not. Alle Entwicklungen im Ticker.