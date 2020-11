Ein Bus-Fahrgast hat sich in Zella-Mehlis durch seinen Verzicht auf einen Mund-Nasen-Schutz einen Gefängnisaufenthalt eingehandelt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 31-Jährige am Donnerstag am Mehliser Markt in den Bus gestiegen und zielstrebig zur letzten Sitzreihe gegangen, wo er umgehend einschlief. Der Busfahrer sei weitergefahren und habe seine Zentrale und die Polizei informiert. Beamte stiegen in der Bahnhofstraße zu und kontrollierten den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen, weil eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, brachten ihn die Polizisten ins Gefängnis in Suhl-Goldlauter.