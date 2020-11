In Mittelthüringen sind am gestrigen Montag vergleichsweise wenige Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die meisten - 27 Fälle - wurden im Landkreis Sömmerda bekannt. In Erfurt blieb die Sieben-Tage-Inzidenz unverändert bei 115, in Weimar unverändert bei 58. Weimar ist damit hinter Eisenach und Suhl die Stadt mit der niedrigsten Inzidenz in Thüringen.