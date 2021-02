Im Wartburgkreis sind zwei Corona-Fälle der britischen Virus-Mutation B.1.1.7 nachgewiesen worden. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Bei den Betroffenen handelt es sich demnach um zwei Personen, die im Wartburgkreis leben und als medizinisches Personal in Bad Liebenstein arbeiten. Bei einer Routinekontrolle am 29. Januar sei die Mutation nachgewiesen worden, heißt es. Beide Betroffenen wurden in Quarantäne geschickt. Es wird geprüft, wer zu den beiden Kontakt hatte.

Laut Landratsamt wird in der betroffenen Einrichtung zweimal wöchentlich umfassend getestet. Beim letzten Test am Sonntag seien alle Ergebnisse negativ ausgefallen. In Thüringen ist diese Virus-Mutation damit insgesamt sieben Mal nachgewiesen worden. Weitere Fälle gab es in Jena, Weimar und im Eichsfeld.