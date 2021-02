Thüringen | Minister appelliert an Personal von Schulen und Kitas

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat an das Personal von Kindergärten und Grundschulen appelliert, sich in den nächsten Tagen impfen zu lassen. Holter sagte nach einer Kabinettsitzung, es gebe zwar keine Impfpflicht, aber es sei eine "riesengroße Bitte an die Mitarbeiter, das Impfangebot anzunehmen". Damit könne das Personal die Schulen und Kindergärten sicherer machen.

Die Länder-Gesundheitsminister hatten am Montag beschlossen, Lehrer und Erzieherinnen bei der Impf-Reihenfolge vorzuziehen. Das Land Thüringen verteilt ab Donnerstag Impftermine. Geimpft werden soll an den beiden kommenden Sonntagen. Das Impfangebot gilt für Personal in Kitas, Grundschulen und Förderschulen, aber auch für andere Beschäftigte wie Hausmeister, Sozialarbeiter oder Köche.

Erfurt | Stadt untersagt Demo gegen Pandemie-Schutzregeln

Die Stadt Erfurt hat eine geplante Demonstration gegen die Corona-Auflagen verboten. Die Demonstration sei mit bis zu 10.000 Teilnehmern angemeldet worden, erlaubt seien aufgrund des Infektionsschutzes derzeit nur 500, sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Zudem sei das Hygienekonzept der Demo-Anmelder mangelhaft gewesen. Auch spontane Kundgebungen würden am Samstag untersagt. Die Stadt rechne aber damit, dass die Anmelder juristisch gegen die Entscheidung vorgehen.

Schon im Dezember 2020 hatte Erfurt eine geplante Demo gegen die Corona-Regeln verboten. Dennoch versammelten sich Menschen auf dem Domplatz und missachteten Schutzregeln sowie Anweisungen der Polizei. Es wurden 21 Strafanzeigen und 382 Ordnungswidrigkeiten erfasst.

Bei einer illegalen Corona-Demo im Dezember überprüfte die Polizei die Personalien von mehreren Hundert Teilnehmern. Bildrechte: MDR/Martin Moll

Thüringen | Essen aus der Mensa - Registrierung mit QR-Code

In Jena und Ilmenau hat das Studierendenwerk Thüringen zu Wochenbeginn die ersten Mensen wieder geöffnet. Ermöglicht hat das die neue Corona-Verordnung in Thüringen, die vorerst bis 15. März gilt. Seit Montag können Studierende in Jena die Mensen in der Carl-Zeiss-Promenade und am Ernst-Abbe-Platz besuchen, in Ilmenau die Mensa Ehrenberg.

Wie eine Sprecherin des Studierendenwerks sagte, läuft seit Dienstag der Mittagsbetrieb auch wieder in der Mensa Weinberghof in Nordhausen. Die Nachfrage halte sich in der vorlesungsfreien Zeit noch in Grenzen. Zudem seien viele Studenten gar nicht an ihrem Studienort, weil es kaum Präsenzveranstaltungen gibt. Bislang gab es nur Angebote zur Mitnahme von Speisen. In Jena und Ilmenau muss sich jeder Besucher per QR-Code registrieren lassen, um die Kontaktverfolgung zu erleichtern.

Gera | Grünes Licht für Impfzentrum

In der Panndorfhalle in Gera nimmt am 10. März das Impfzentrum für Ostthüringen seine Arbeit auf. Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen unterzeichnete am Dienstag den Mietvertrag mit der Stadtverwaltung. Wie ein Sprecher sagte, sollen je nach Impfstoff-Verfügbarkeit an jedem Wochentag bis zu 2.100 Menschen geimpft werden. Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr unterstützen das Personal.