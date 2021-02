Thüringen | Essen aus der Mensa - Registrierung mit QR-Code

In Jena und Ilmenau hat das Studierendenwerk Thüringen zu Wochenbeginn die ersten Mensen wieder geöffnet. Ermöglicht hat das die neue Corona-Verordnung in Thüringen, die vorerst bis 15. März gilt. Seit Montag können Studierende in Jena die Mensen in der Carl-Zeiss-Promenade und am Ernst-Abbe-Platz besuchen, in Ilmenau die Mensa Ehrenberg.

Wie eine Sprecherin des Studierendenwerks sagte, läuft seit Dienstag der Mittagsbetrieb auch wieder in der Mensa Weinberghof in Nordhausen. Die Nachfrage halte sich in der vorlesungsfreien Zeit noch in Grenzen. Zudem seien viele Studenten gar nicht an ihrem Studienort, weil es kaum Präsenzveranstaltungen gibt. Bislang gab es nur Angebote zur Mitnahme von Speisen. In Jena und Ilmenau muss sich jeder Besucher per QR-Code registrieren lassen, um die Kontaktverfolgung zu erleichtern.

Gera | Grünes Licht für Impfzentrum

In der Panndorfhalle in Gera nimmt am 10. März das Impfzentrum für Ostthüringen seine Arbeit auf. Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen unterzeichnete am Dienstag den Mietvertrag mit der Stadtverwaltung. Wie ein Sprecher sagte, sollen je nach Impfstoff-Verfügbarkeit an jedem Wochentag bis zu 2.100 Menschen geimpft werden. Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr unterstützen das Personal.