So sollten Schulen, Kindergärten und Musikschulen in den Regelbetrieb übergehen, wenn der Sieben-Tage-Infektionswert je 100.000 Einwohner dauerhaft unter 50 liegt. Außerdem müssten nach Ansicht von Jendricke dann auch Baumärkte, Kosmetik- und Fitnessstudios, Gärtnereien, und Ferienwohnungen wieder öffnen dürfen. Bei einem dauerhaften Wert unter 35 sollte das zudem für alle anderen Einrichtungen möglich sein, in denen die Hygieneregeln gewährleistet werden können, so der Landrat.

Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (Archivbild) Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck