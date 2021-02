MDR THÜRINGEN erfasst Corona-Fälle nach den Meldezeitpunkten der Landratsämter. Daher kann es zu Abweichungen von den Zahlen des Robert-Koch-Instituts kommen.

Kein Anspruch auf Präsenzunterricht für Schüler

Auch Schüler von Abschlussklassen in Thüringen haben in der aktuellen Pandemielage keinen Anspruch auf Präsenzunterricht. Das hat das Oberverwaltungsgericht Weimar entschieden und damit die Beschwerde eines Schülers aus Jena zurückgewiesen. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, hatte ein Zehntklässler seine Beschwerde damit begründet, das er befürchte, ohne Präsenzunterricht nicht optimal auf die Prüfungen vorbereitet zu werden. Er hatte deshalb beantragt, im Präsenzunterricht oder im Wege des E-Learnings in allen Unterrichtsfächern unterrichtet zu werden.

Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit der aktuellen epidemischen Lage. Es sei den Schülern von Abschlussklassen zuzumuten, auch bei unbestrittenen technischen Schwierigkeiten via Schulcloud zu lernen.

Zu Hause lernen statt im Klassenzimmer: Für Schülerinnen und Schüler hat sich in den vergangenen Monaten eine Menge geändert. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Juliane Maier-Lorenz

Altenburg | Oberbürgermeister richtet Hilferuf an Bundesminister

In einem offenen Brief hat sich der Altenburger Oberbürgermeister André Neumann (CDU) mit einem Hilferuf an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und den Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) gewendet. Darin macht er auf die Situation vieler Unternehmen in der Region aufmerksam und appelliert, die zugesagten Finanzhilfen so schnell wie möglich auszuzahlen.

Wörtlich schreibt Neumann: "Es tut weh erleben zu müssen, wie gestandene Männer und Frauen, die ihre Betriebe mit Fleiß und Geschick schon erfolgreich durch viele Krisen geführt haben, nun einfach nicht mehr weiter wissen. [...] Ich sehe es als meine Pflicht als Oberbürgermeister an, Sie darauf hinzuweisen, dass die aktuelle Situation ungenügend ist und Altenburger Betriebe reihenweise in ihrer Existenz bedroht sind.



Die Überbrückungshilfe III käme bei den Unternehmen nicht schnell genug an, heißt es weiter. Neumann zufolge droht nicht nur eine schlimme Pleitewelle, es drohen auch menschliche Tragödien.

Thüringen | Menschen meiden Zahnvorsorge in Corona-Krise

Seit Beginn der Corona-Krise wagen sich viele Menschen in Thüringen nicht mehr zum Zahnarzt. Wie die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) in Thüringen mitteilte, ist die Zahl ihrer Versicherten, die zu einer Zahnvorsorge gegangen sind, im ersten Quartal 2020 um rund 13 Prozent gesunken. Im zweiten Quartal nahmen demnach sogar 18 Prozent weniger Versicherte einen Kontrolltermin beim Zahnarzt wahr. In den Jahren vor der Pandemie war die Bereitschaft zur Zahnvorsorge immer konstant oder minimal gesunken.

Mindestens einmal pro Jahr zur Zahnuntersuchung - das wird Erwachsenen empfohlen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO

Alle regionalen Impfzentren in Betrieb