Gera | Oberbürgermeister fordert Infos zu Impfzentren

Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (Archivbild). Bildrechte: Julian Vonarb Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb übt Kritik an der kassenärztlichen Vereinigung. Er fordert, dass die Stadtverwaltung rechtzeitig in die Standortplanung für die zwei Geraer Impfzentren eingebunden wird. Bekannt sei ihm bislang nur, dass es diese beiden Impfzentren in der Stadt geben soll, sagte Vonarb in einem Statement auf Facebook.

Thüringen | Landesbischof kritisiert DDR-Vergleiche

Landesbischof Friedrich Kramer hat wenig Verständnis für Parallelen, die manche Kritiker zwischen den Auflagen in der Pandemie und staatlichen Zwängen in der DDR ziehen. "Ich finde die DDR-Vergleiche unsäglich und falsch; das war eine Diktatur", sagte der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM). "Wir sind hier eine freiheitliche Gesellschaft", betonte Kramer.

Dass zur Eindämmung des Coronavirus Rechte eingeschränkt werden, sei richtig. Kramer sagte aber auch, dass es gleichwohl wichtig sei, über die Einschränkungen zu diskutieren und diese zu begründen. Schließlich handle es sich um harte Auflagen, die auch Existenzen bedrohten. "Da muss man den Leuten auch zuhören, man darf sie nicht gleich als 'Covidioten' abstempeln - das sind mitnichten alles Aluhutträger oder durchgeknallte Impfgegner." An einer Stelle fehle ihm das Verständnis für die Gegner der Corona-Politik aber komplett: "Was mich immer wundert, ist, dass es den Leuten überhaupt nichts ausmacht, neben irgendwelchen Neonazis zu laufen und sich mit Faschisten zu verbinden. Das verstehe ich politisch nicht." Landesbischof Friedrich Kramer (Archivbild). Bildrechte: dpa

Dornburg | Positive Bilanz für Dornburger Schlösser trotz Corona

In die Dornburger Schlösser und Gärten sind auch im Corona-Jahr tausende Besucher gekommen. Die Bilanz falle positiver aus als angenommen, sagte Schlossverwalterin Fanny Rödenbeck. Mehr als 12.000 Besucher kamen ins Rokoko- und ins Renaissance-Schloss. In den Sommermonaten und auch im Oktober gab es teils Schlangen vor den Schlosseingängen - und das obwohl in diesem Jahr kaum Reisegruppen nach Dornburg kamen.

Auf große Besucherresonanz sind auch die Sonderausstellungen gestoßen, wie die Schau zum 30-jährigen Bestehen der Thüringer Töpferinnung und die Ausstellung "Teilen und Haben" des Verbands Bildender Künstler Thüringen. Rödenbeck hofft, dass im nächsten Jahr die beliebte Schlössernacht wieder stattfinden kann. Allerdings sei es derzeit schwierig, Veranstaltungen zu planen. Dorburger Schlösser (Archivbild). Bildrechte: imago images/Shotshop

Apolda | Mann mit Corona-Maske überfällt Tankstelle

Am Samstag ist in Apolda eine Tankstelle von einem Mann überfallen worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Täter trug den vorgeschriebenen Mund-Nase-Schutz, als er am frühen Samstagmorgen den Verkaufsraum betrat. Er wartete, bis nur noch er und die Verkäuferin sich in der Tankstelle befanden. Schließlich zückte er ein Messer und forderte Bargeld. Laut Polizei verschwand der Mann mit 300 Euro.

Thüringen | Krippenspiel und Gottesdienste an Weihnachten