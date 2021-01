Einige kreisfreie Städte und Landkreise haben die über 80-Jährigen angeschrieben und sie über den Ablauf der Impfungen informiert. Künftig sollen zudem in Arztpraxen und Apotheken Info-Materialien mit Ansprechpartnern und Telefonnummern ausgelegt werden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Samstag. Diese seien derzeit in Arbeit. Termine werden in Thüringen über die Website www.impfen-thueringen.de und unter der Telefonnummer 03643-4950490 vergeben. Derzeit herrscht jedoch Mangel an Impfstoffen, weshalb aktuell nur in wenigen Impfzentren Termine für Februar vereinbart werden können.