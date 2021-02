Die Grenzkontrollen wegen der Corona-Pandemie haben auch Auswirkungen auf Betriebe in Thüringen. So sorgt sich der Automobilzulieferer ETM aus Saalburg-Ebersdorf um seine mehr als 120 Beschäftigten aus Tschechien. Geschäftsführer Ingo Wirth sagte MDR THÜRINGEN, er wisse noch nicht, ob die 123 Angestellten aus der Region Cheb am Montag im Betrieb erscheinen. Wirth hofft nach eigenen Angaben auf Hilfe durch die Landesregierung: In Sachsen würden die Unternehmen mit Corona-Tests unterstützt; zudem würden Zuschüsse gezahlt, wenn die Beschäftigten vorübergehend in Deutschland wohnen müssten. ETM gibt nach eigenen Angaben monatlich rund 45.000 Euro für Corona-Tests aus.