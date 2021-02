Der Corona-Inzidenzwert in Thüringen ist am Freitag annähernd stabil geblieben. Wie die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte meldeten, liegt der Sieben-Tage-Wert aktuell bei 126 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, am Donnerstag waren es 125.