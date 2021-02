In Thüringen sind am Samstag die ersten 9.600 Dosen des Corona-Impfstoffs des Herstellers Astrazeneca eingetroffen. Weitere Lieferungen würden für den 12. und 19. Februar sowie den 2. März erwartet, teilte das Gesundheitsministerium in Erfurt mit. Geliefert werden sollen dann 9.600, 26.400 beziehungsweise 38.400 Impfdosen.