Ticker zur Pandemie Corona-News: Inzidenzwert in Thüringen steigt erneut

Hauptinhalt

+++ Neue Corona-Verordnung ab Freitag in Kraft +++ Inzidenz in Thüringen steigt +++ Auf Virensuche in der Kläranlage in Jena-Zwätzen +++ Gesundheitsamt schickt 30 Polizisten in Weimar in Corona-Quarantäne +++ Rot-Rot-Grün diskutiert Für und Wider der Maskenfreiheit für Grundschüler +++ Alle News für Thüringen im Überblick +++