Die Corona-Zahlen in Thüringen sinken weiter. Am Sonntag haben die Gesundheitsämter 404 neu nachgewiesene Infektionen gemeldet - 28 weniger als am Sonntag vor einer Woche. Außerdem wurde der Tod weiterer 18 Infizierter bekannt. Als aktiv infiziert gelten derzeit 9.105 Thüringer. Das entspricht gut 3.400 Fällen weniger als vor zwei Wochen.