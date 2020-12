Maier forderte "mehr Patriotismus, und zwar im Sinne von Verfassungspatriotismus. Wir sollten die Institutionen stark machen und wertschätzen. Dazu zähle ich die Polizei, die Bundeswehr und die kommunale Verwaltung." Er plädierte dafür, von Rechtsextremisten okkupierte nationale Symbole wie die Nationalfahne und die Nationalhymne nicht preiszugeben, sondern zurück zu gewinnen. In Thüringen etwa dürfe man sich das durch die AfD beanspruchte Kyffhäuser-Denkmal nicht wegnehmen lassen. Der 53-Jährige ist Landesvorsitzender der SPD in Thüringen und Spitzenkandidat der Partei bei der Landtagswahl, die am 25. April 2021 stattfinden soll.

Über die aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Mitteldeutschland und der Welt halten Sie die Kollegen von MDR AKTUELL auf dem Laufenden. Themen sind am Dienstag unter anderem: Biontech will Impfstoff in kommenden Tagen ausliefern, die USA setzt als erstes Land weltweit Moderna-Impfstoff ein und Intensivmediziner appellieren an Bundesbürger, sich zu Weihnachten nicht im größeren Kreis zu treffen.