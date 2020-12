Für das Awo-Pflegeheim in Suhl werden dringend Ergo- und Physiotherapeuten gesucht. Wie die Arbeiterwohlfahrt miteilte, gibt es in dem Heim ein kritisches Infektionsgeschehen. Rund ein Viertel der Belegschaft sei Corona-bedingt ausgefallen. Außerdem sind laut Awo 57 Seniorinnen und Senioren infiziert. Die Therapeuten würden benötigt, um die Senioren zu mobilisieren. Das Pflegeheim sichere den Helfern größtmögliche Unterstützung und Sicherheit zu.

In Jena ist ein negativer Test auf das Corona-Virus für den Besuch einer Pflegeeinrichtung verpflichtend. Wie die Stadt am Montag mitteilte, stellt sich die Situation in den Einrichtungen sehr unterschiedlich dar. Einige würden diesen Service vor Ort anbieten, einige müssten derzeit auf externe Tests verweisen. Damit Besuche von negativ getesteten Bürgern in allen Pflegeheimen zu den Weihnachtsfeiern möglich sind, hätten sich das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Jena-Eisenberg-Stadtroda und die Stadt Jena zusammen getan. An zwei Orten im Stadtgebiet würden Fachkleute des DRK Schnelltests anbieten. Weitere Einzelheiten seien auf Anfrage durch die jeweiligen Heimleitungen zu erfahren.