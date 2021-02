Normalerweise haben Angehörige der Verstorbenen die Kosten für die Beisetzung zu tragen. Können sie die Kosten einer Bestattung nicht übernehmen oder gibt es keine Angehörigen, kommt eine Sozialbestattung in Frage, bei der die Kommune die Kosten übernimmt. Zuletzt waren die kommunalen Aufwendungen für Sozialbestattungen in Thüringen gesunken.

Der Thüringer Allgemeinen sagte Hartung, Ramelow trage durch seinen Wankelmut nicht gerade dazu bei, dass das Vertrauen in Rot-Rot-Grün steige. Jede Entscheidung der Landesregierung hänge davon ab, welche Auffassung Ramelow gerade zu Corona habe. Da fehle jede Verlässlichkeit, so der SPD-Politiker. Außerdem kritisiert Hartung Gesundheitsministerin Heike Werner von den Linken. Die Gesundheitsabteilung im Sozialministerium sei unter anderem wegen vieler unbesetzter Stellen und kranker Mitarbeiter fast nicht existent.

In den Erfurter Seniorenclubs soll demnächst älteren Menschen bei der Suche nach einem Corona-Impftermin geholfen werden. Dazu gebe es aktuell Gespräche unter anderem mit dem Seniorenbeirat der Stadt, sagte die Beigeordnete fürs Ehrenamt Karola Stange (Linke) MDR THÜRINGEN. In den Clubs sollen dann auch die Formulare ausgedruckt und ausgefüllt werden, die fürs Impfen gebraucht werden. In den vergangenen Tagen hatte die Stadtverwaltung knapp 15.000 Briefe mit Hinweisen zum Impfen verschickt. Das sei zwar eine gute Information für alle älteren Menschen, sie bräuchten aber oft ganz konkrete Unterstützung, so Stange.