Weimar | Jüngere Patienten mit schweren Verläufen

Ärzte in Weimar registrieren seit Kurzem auch bei jüngeren Patienten schwerere Verläufe bei einer Corona-Erkrankung. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Für diese Patienten sei bislang zwar keine stationäre Betreuung nötig, die Hausärzte müssten sich aber intensiv um diese Gruppe kümmern. So würden die Patienten teils mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Bad Salzungen | Angespannte Lage im Gesundheitsamt

Nach dem starken Anstieg der Corona-Infektionen in der Wartburgregion arbeitet das Gesundheitsamt am Limit. Die Situation ist nach Angaben von Landrat Reinhard Krebs "sehr angespannt". Die 45 Mitarbeiter werden derzeit von etwa 100 weiteren Beschäftigten des Landratsamtes unterstützt, zum Beispiel am Bürgertelefon oder bei der Kontrolle der Quarantäne. Außerdem helfen etwa 25 Mitarbeiter der Stadtverwaltung Eisenach sowie acht Soldaten der Bundeswehr. Am Telefon gebe es "viel Stress", die Nerven lägen blank, sagte der Landrat.

Er bittet um Verständnis dafür, dass sich wegen der vielen neuen Fälle die Anrufe des Gesundheitsamtes verzögerten. Betroffene mit positivem Testergebnis und Kontaktpersonen ersten Grades sollten sich in Selbstisolation begeben. Trotz der vielen neuen Fälle seien die Krankenhäuser der Region aber bisher nicht überlastet - auch wenn mehrere Mitarbeiter erkrankt seien.

Thüringen | Unnötigen Andrang an Impfstellen vermeiden