Erfurt | Vorschlag für längeres Schuljahr stößt auf Skepsis

Ein Vorschlag des Sozialwissenschaftlers Marcel Helbing stößt auf Skepsis in der Politik. Er wollte das laufende Schuljahr bis Dezember verlängern. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sagte MDR THÜRINGEN, es entstünden dann Probleme. Zum Beispiel die Frage, ob Kitas im Herbst noch Kinder aufnehmen können, wenn die eigentlichen Erstklässler dann nicht in die Schule gehen könnten, sondern immer noch in den Einrichtungen betreut werden müssten.

Schleiz | Virus-Mutante im Saale-Orla-Kreis

Die englische Variante des Coronavirus mit der Bezeichnung B.1.1.7 hat den Saale-Orla-Kreis erreicht. Wie das Gesundheitsamt am Freitag mitteilte, wurde das Virus bei zwei Frauen aus Hirschberg und Remptendorf nachgewiesen. Die Virusvariante gilt als deutlich ansteckender als das "normale“ SARS-CoV-2-Virus.

Nachweise dieser Virusvariante gab es bereits in anderen Thüringer Regionen: im Ilm-Kreis, in Jena, im Wartburgkreis, im Kreis Schmalkalden-Meiningen und in Erfurt.

