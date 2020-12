Pandemie Corona-News für Thüringen: Immer mehr Covid-19-Patienten auf Intensivstationen

Seit Mittwoch ist Thüringen im Lockdown. Kliniken in Jena und Suhl wechseln in den Notbetrieb. In Nordhausen soll die Landratswahl verschoben werden. Im Altenburger Land sind an einem Tag neun Menschen gestorben, die mit dem Virus infiziert waren. Die Corona-News im Überblick.