Nach dem illegalen Lichtmess-Umzug am Sonntag in Jüchsen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) werden auch in der Südthüringer Karnevalshochburg Wasungen verbotene Umzüge befürchtet. Bürgermeister Thomas Kästner (pl) sagte MDR THÜRINGEN, am Dienstag werde die Stadtverwaltung mit der Ordnungsbehörde des Landkreises und der Polizei darüber beraten. In sozialen Netzwerken seien bereits entsprechende Aufrufe aufgetaucht. In Wasungen waren wegen der Pandemie bereits im September vergangenen Jahres sämtliche Karnevalsveranstaltungen abgesagt worden.

Ein früherer Karnevalsumzug in Wasungen. Bildrechte: MDR/Nicky Scholz