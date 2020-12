In zwei Krankenhäusern der Wartburgregion gibt es neue Corona-Fälle unter Mitarbeitern. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind in Bad Salzungen seit Montag sechs Beschäftigte des Klinikums positiv auf das Virus getestet worden. Das St. Georg-Klinikum in Eisenach verzeichnet drei neue Infektionen. Betroffen sind zwei Patienten und ein Mitarbeiter. Wie das Landratsamt mitteilte, gibt es auch in einem Altenpflegeheim in Geisa einen Corona-Ausbruch. Dort wurden drei Bewohner und ein Mitarbeiter positiv getestet. Weitere neue Fälle gibt es in Schulen in Ruhla und Wenigenlupnitz sowie in einem Kindergarten in Eisenach.