Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 501 Corona-Todesfälle gemeldet - so viele wie nie zuvor. Die Koalition will die Steuervorteile für Corona-Bonuszahlungen an Arbeitnehmer bis Mitte nächsten Jahrs verlängern. Mehr überregionale Corona-News im MDR AKTUELL-Ticker.