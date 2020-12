Im Unstrut-Hainich-Kreis werden zwei Corona-Impfstellen eingerichtet: in Mühlhausen und Bad Langensalza. Die Anlaufstellen werden sich an den Standorten der Hufeland-Klinik befinden, sagte Landrat Harald Zanker (SPD) am Mittwochabend im Kreistag. Bis Mitte Dezember sollen in Thüringen zunächst 29 Impfzentren eingerichtet werden. Zudem sind zehn mobile Teams für alle geplant, etwa für Bewohner von Pflegeheimen.