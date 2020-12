Covid-19 Corona-News: Mehr als 700 Neuinfektionen in Thüringen registriert

Mehrere Städte und Landkreise in Thüringen haben zahlreiche neue Corona-Infektionen gemeldet. Im Kreis Hildburghausen werden auch am Freitag Kinder auf das Coronavirus getestet, Elternvertreter üben Kritik am Vorgehen. Die Entwicklungen im Überblick.