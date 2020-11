Thüringen will sich nicht an den Corona-Hilfen des Bundes beteiligen. Finanzministerin Heike Taubert sagte dem MDR, die Länder würden schon einen erheblichen finanziellen Beitrag im Kampf gegen die Krise bestreiten. Das Land habe 700 Millionen Euro für direkte Hilfen bereitgestellt. Außerdem gebe es Bürgschaftsrahmen. Andere Länder-Finanzminister äußerten sich ähnlich. Der Unionsfraktionschef im Bundestag, Ralph Brinkhaus, hatte gefordert, dass sich die Länder an den Corona-Finanzhilfen des Bundes beteiligen.