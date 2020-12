Mit der Aktion "Support Your Lokal" will der FC Carl Zeiss Jena die Jenaer Kneipen- und Gastroszene unterstützen. Fans können sogenannte Soli-Zertifikate kaufen und erhalten dafür einen Gutschein, den sie nach dem Lockdown bei allen teilnehmenden Gastronomiebetrieben einlösen können. Außerdem erscheint ihr Name auf einem Sondertrikot des FCC, das bei einem Pflichtspiel im kommenden Jahr zum Einsatz kommen soll.