Thüringens katholischer Bischof Ulrich Neymeyr sieht das Auftreten sogenannter Querdenker in der Corona-Pandemie mit großer Sorge. Wenn Fakten wie die Zahlen des Robert-Koch-Institutes geleugnet würden, dann seien in der Gesellschaft weder Diskussionen noch Kompromisse möglich, sagte Neymeyr in einem Zeitungsinterview. "Was mich mit noch größerer Sorge umtreibt, ist die mal unterschwellig, dann wieder ganz offen verbreitete Theorie der jüdischen Weltverschwörung", fügte er hinzu. Er empfinde diesen Antisemitismus in Reinkultur "als einen Rückfall ins Mittelalter", als Seuchen den Juden als Sündenböcken in die Schuhe geschoben wurden. "Dieser moderne Antisemitismus ist brandgefährlich", warnte der Bischof des Bistums Erfurt. Als Katholische Kirche sei man froh, dass es jüdisches Leben und Kultur gebe "und Menschen jüdischen Glaubens bei uns sind".