Während viele Menschen in Thüringen auf Feiertage mir ihren Familien hoffen, stellt die Corona-Pandemie andere täglich vor eine Belastungsprobe. Gerade in Pflege- und Wohneinrichtungen spitzt die Lage sich zu. Am Dienstag berät die Thüringer Landesregierung erneut darüber, wie es in den kommenden Wochen weitergeht. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte sich am Wochenende gegen Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen über die Feiertage im Freistaat ausgesprochen und dabei auf die hohen Infektionszahlen verwiesen.