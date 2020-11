Die Bachkirche in Mühlhausen öffnet erstmals an allen Wochenenden im Advent. Wie Kirchenwächter Christian Wachsmann sagte, ist die Kirche am Untermarkt samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Sonderöffnungszeiten können für Gebete oder Kirchenbesichtigungen genutzt werden. Die traditionelle Krippenaustellung fällt wegen Corona aus. Der Gottesdienst am Heiligen Abend wird erstmals auf dem Untermarkt gefeiert.