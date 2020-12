Für die beiden Corona-Impfzentren in Erfurt haben sich mittlerweile fast 90 Ärzte gemeldet. Die Bereitschaft sei auch unter pensionierten Ärzte und ganz jungen Medizinern groß, teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) mit. Die Impfzentren werden derzeit in der alten Mensa des Heliosklinikums und in einem Hörsaal des Katholischen Krankenhauses eingerichtet und sollen Mitte Dezember einsatzbereit sein.

Wenn Impfstoffe zugelassen sind, werde in Erfurt in zwei Schichten zwölf Stunden am Tag geimpft, so die KV. Die Zentren seien für Monate geplant, auch wenn später der Großteil der Patienten in den Arztpraxen geimpft werden sollen.