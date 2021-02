In Südthüringen müssen weitere Laufveranstaltungen coronabedingt ausfallen. Laut Kreissportbund Hildburghausen, wurden der 30. Veilsdorfer Waldlauf und der 16. Straufhainlauf in Streufdorf abgesagt. Die beiden Läufe sollten im März stattfinden. Der 22. Slusialauf in Schleusingen wurde von April in den September gelegt. Laut Sportbund noch nicht abgesagt, ist der 19. Gleichberglauf in Gleichamberg. Der Lauf ist für Anfang April geplant.