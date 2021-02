Am Universitätsklinikum in Jena werden Mitarbeiter seit Dienstag mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff gegen das Coronavirus geimpft. Die zweite Impfung folgt laut der Kliniksprecherin in neun bis zwölf Wochen. Auch in den Thüringen Kliniken in Saalfeld ist der Astra-Zeneca-Impfstoff eingetroffen. Wie die Klinik mitteilte, werden ab kommendem Dienstag rund hundert Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft. In der ersten Impfrunde im Januar hatten an der Uniklinik Jena bereits mehr als 1.000 Pfleger und Ärzte den Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten. An den Thüringen Kliniken wurden seit Januar rund 800 Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft.