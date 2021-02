Die Stadt Weimar hat in Mittelthüringen weiterhin die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert bezogen auf 100.000 Einwohner blieb konstant bei auf 103. In Erfurt stieg der Wert auf 137. Im Ilm-Kreis blieb die Inzidenz konstant bei 147.

Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 239 hat der Kreis Gotha das dritthöchste Infektionsgeschehen in Thüringen. Die Inzidenz im Eichsfeld stieg am Samstag mit 256 auf den zweithöchsten Wert in Thüringen. Den zweitniedrigsten hat Gera mit derzeit 78.