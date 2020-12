Einen Tag vor der nächsten Regierungsrunde zur Corona-Lage in Thüringen fordert die Stadt Jena mehr Engagement des Landes. Während es in den meisten Bundesländern zu einer gewissen Stabilisierung gekommen sei, eskaliere die Situation in weiten Teilen Thüringens, so Bürgermeister Christian Gerlitz. Bis heute gebe es keine landesweit gültigen Kontaktbeschränkungen im privaten Raum, stattdessen aber einen nicht nachvollziehbaren Flickenteppich. Als viel zu kurz gegriffen sieht Gerlitz die Weigerung des Landes, die Weihnachtsferien zu verlängern. Allein am zurückliegenden Wochenende seien in der Stadt fünf Schulen und drei Kindergärten mit zahlreichen Infektionen hinzugekommen. Es sei kaum mehr möglich Kontakte zurückzuverfolgen. Eine dramatische Lage sei nur noch abzuwenden, wenn es schnell weitreichende Einschränkungen gibt, so der Appell aus Jena.