Schulanfänger müssen in diesem Jahr erstmals per Post für die erste Klasse angemeldet werden. Das ergab eine Umfrage von MDR THÜRINGEN unter Grundschulen in Thüringen. Damit sollen Schlangen vor den Schulen vermieden werden. Die Anmeldungen für die erste Klasse beginnen in den meisten Schulen am Donnerstag. In Thüringen kommen im nächsten Jahr voraussichtlich rund 17.000 Kinder in die erste Klasse.