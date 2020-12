Die Corona-Krise kann Veranstaltern zufolge der Festivalszene in Thüringen nachhaltig schaden. "Wir rechnen in den nächsten zwei Monaten mit den ersten Absagen von Festivals", sagt Carsten Müller, Vorstandsmitglied in der Thüringer Allianz für Veranstaltungswirtschaft und Mitglied der Werkleitung bei Jenakultur. Aufgrund der finanziellen Einbußen bestehe grundsätzlich die Gefahr, dass es 2022 einige Festivals überhaupt nicht mehr geben werde.