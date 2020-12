Covid-19 Corona-News: Neue Bußgelder gegen Corona-Verstöße

Feuerwerk verkaufen kostet bis zu 10.000 Euro, Raketen anzünden bis 200 Euro, den Mund-Nase-Schutz nicht oder nicht richtig tragen bis zu 150 Euro - in Thüringen ist am Samstag ein neuer Bußgeld-Katalog gegen Corona-Verstöße in Kraft getreten. Die Entwicklungen im Überblick.