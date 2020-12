Die traditionellen Wartburg-Gottesdienste an Weihnachten und Neujahr fallen in diesem Jahr aus. Wegen der Pandemie darf die Burg derzeit nicht öffnen, teilte die Kirchengemeinde Eisenach mit. Deshalb können auch die Gottesdienste am 25. Dezember und am 1. Januar nicht stattfinden.

Corona bringt für die Wartburg und ihre Besucher Einschränkungen mit sich. Nun fallen die traditionellen Weihnachts- und Neujahrsgottesdienste auf der Burg aus (Archivbild vom Mai). Bildrechte: MDR/Ruth Breer