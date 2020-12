Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Südthüringen bleiben weiter hoch. Landesweit am stärksten betroffen ist weiterhin der Kreis Hildburghausen. Dort stieg der Sieben-Tage-Wert bis Samstagvormittag auf 457 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Auch in Suhl ging die Inzidenz deutlich hoch - auf 179. Verschärft hat sich die Corona-Lage auch im Saale-Orla-Kreis. Dort stieg die Inzidenz auf 336 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.