So sollten Schulen, Kindergärten und Musikschulen in den Regelbetrieb übergehen, wenn der Sieben-Tage-Infektionswert je 100.000 Einwohner dauerhaft unter 50 liegt. Außerdem müssten nach Ansicht von Jendricke dann auch Baumärkte, Kosmetik- und Fitnessstudios, Gärtnereien, und Ferienwohnungen wieder öffnen dürfen. Bei einem dauerhaften Wert unter 35 sollte das zudem für alle anderen Einrichtungen möglich sein, in denen die Hygieneregeln gewährleistet werden können, so der Landrat.

Rund 28.000 Dosen Corona-Impfstoff sind seit Sonntag in Thüringen eingetroffen. Es handele sich dabei um 23.400 Dosen der Hersteller Biontech/Pfizer sowie 4.800 von Moderna, geht aus Angaben der Thüringer Staatskanzlei von Montag hervor. Am vergangenen Freitag war die Vergabe von Impfterminen wieder aufgenommen worden. Das hatte zu einem Ansturm auf die Internetportal sowie die zentrale Rufnummer geführt. Seit Beginn der Impfkampagne haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums fast 82 000 Menschen zumindest eine Corona-Erstimpfung erhalten. Das entspricht 3,8 Prozent der Bevölkerung. Erfasst sind in diesen Zahlen Impfungen in Pflegeheimen, Impfstellen und in Krankenhäusern. In Thüringen gibt es 29 Impfstellen.