Thüringen | Wie Bibliotheken mit dem Lockdown umgehen

In Thüringen sind wegen der Corona-Pandemie derzeit rund drei Viertel der Bibliotheken komplett geschlossen. Grund dafür sind nach Angaben des Bibliotheksverbands die Hygiene-Auflagen der Kreise und Kommunen sowie die personelle Ausstattung. Etliche der rund 250 Büchereien im Freistaat werden zudem ehrenamtlich geführt.

Sei es die Bücherrutsche in der Bibliothek Rudolstadt, die Online-Lesung oder das klassische Klick-und-Collect-Angebot: An Ideen, den Kontakt zu den Menschen aufrecht zu erhalten, fehlt es in den Bibliotheken nicht. Doch technische Ausstattung und Personal müssen dazu vorhanden sein. Die Ausleihe von Medien ist derzeit in Thüringen gestattet, wenn sie berührungslos erfolgt - und wenn es die allgemeine Pandemielage hergibt. Deshalb sind etwa die Bibliotheken im Altenburger Land komplett geschlossen. Die Rückgabe nach Ablauf der Leihfrist handhaben die Büchereien sehr unterschiedlich. Einige vereinbaren gesonderte Termine, andere verzichten für die Zeit des Lockdown darauf.

Gastronomie setzt auf Online-Service in der Krise

Die Betreiber von Restaurants, Cafés und Gaststätten in Thüringen setzen in der Corona-Krise auf Online-Service. Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Thüringen (DEHOGA) sollen so das Außer-Haus-Geschäft und die Verbindung zu den Gästen gefördert werden. Die Betriebe sind seit November im Lockdown.